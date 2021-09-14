Человек пострадал в аварии с грузовиком и мусоровозом в Кузбассе

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Серьезное ДТП с двумя большегрузами произошло в Березовском. Один из водителей получил травмы.

В понедельник, 13 сентября, в Березовском около 15:50 столкнулись мусоровоз и грузовик со стройматериалами, о чем стало известно из сообщений в соцсетях.


По предварительной информации УГИБДД Кузбасса, водитель грузовика Mercedes-Benz потерял управление, вылетел на "встречку" и въехал в грузовик МАЗ. В результате травмирован 41-летний водитель первой машины, пишет VSE42.Ru.


Пострадавший был госпитализирован с различными травмами. Очевидцы также разместили в соцсетях кадры с места происшествия.

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