Человек пострадал в аварии с грузовиком и мусоровозом в Кузбассе

В понедельник, 13 сентября, в Березовском около 15:50 столкнулись мусоровоз и грузовик со стройматериалами, о чем стало известно из сообщений в соцсетях.

По предварительной информации УГИБДД Кузбасса, водитель грузовика Mercedes-Benz потерял управление, вылетел на "встречку" и въехал в грузовик МАЗ. В результате травмирован 41-летний водитель первой машины, пишет VSE42.Ru.

Пострадавший был госпитализирован с различными травмами. Очевидцы также разместили в соцсетях кадры с места происшествия.