Человек погиб в сгоревшем доме за кемеровским вокзалом

Сегодня в пятницу, 18 февраля, в четырехквартирном доме на улице Якимова в Заводском районе Кемерова, что за городским вокзалом произошел смертельный пожар. По данным МЧС, сигнал поступил в 5:30, на место выдвинулись 29 человек и семь единицы техники. Воспламенение было ликвидировано в 6:00.

– На момент прибытия первого подразделения веранда и квартиры горели открытым пламенем. Самостоятельно эвакуировались три человека, – уточнили AVOKADO в ГУ МВД по Кузбассу.

В результате огонь частично уничтожил обрешетку крыши двух квартир, сгорела общая веранда. А вот комната, где был очаг возникновения огня, выгорела полностью. Общая площадь пожара 33,5 м².

После тушения огня спасатели обнаружили в помещении труп, рассказали журналисту в следкоме. На место выехала следственно-оперативная группа. Подробности инцидента уточняются.