Человек погиб в Кузбассе при столкновении легковушки с опорой ЛЭП

Информация о ДТП в районе остановки Западная, по маршруту Новый Городок г. Белово появилась накануне в Сети. Автор публикации прикрепил кадры с места аварии и отметил, на месте происшествия скончался молодой водитель, якобы он разогнавшись на автомобиле влетел в столб. В тексте уточняется, что инцидент произошел около 2:15 по местному времени.

По данным правоохранителей, за рулем машины "ВАЗ – 211440" находился 32-летний мужчина, который не справился с управлением транспорта и вылетел на встречную полосу в районе остановки Западная, врезавшись в опору ЛЭП.

Автомобилист погиб на месте до приезда скорой помощи. Детали произошедшего уточняются.