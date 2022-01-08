Человек погиб в Кузбассе при столкновении легковушки с опорой ЛЭП

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Фото:  

Накануне в Кемеровской области произошло ДТП, которое стало причиной смерти человека.

Информация о ДТП в районе остановки Западная, по маршруту Новый Городок г. Белово появилась накануне в Сети. Автор публикации прикрепил кадры с места аварии и отметил, на месте происшествия скончался молодой водитель, якобы он разогнавшись на автомобиле влетел в столб. В тексте уточняется, что инцидент произошел около 2:15 по местному времени.


По данным правоохранителей, за рулем машины "ВАЗ – 211440" находился 32-летний мужчина, который не справился с управлением транспорта и вылетел на встречную полосу в районе остановки Западная, врезавшись в опору ЛЭП.


Автомобилист погиб на месте до приезда скорой помощи. Детали произошедшего уточняются.

Фото: ВКонтакте / "ТИПИЧНОЕ БЕЛОВО"

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