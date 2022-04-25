Человек погиб: МЧС прокомментировало ЧП на кузбасской шахте

По данным экстренных служб региона, сегодня днем на шахте "Ерунаковская-8" в Новокузнецком районе произошел прорыв на водоотливе. На момент ЧП в шахте находились 201 человек из которых на участке, где произошла авария, были 11 рабочих. Отмечается, что 10 из них смогли самостоятельно выбраться из под земли, а один скончался.

– Эвакуация продолжается. Люди выходят на поверхность самостоятельно, – уточнила собеседница.

Известно, что на месте работают 22 специалиста ВГСЧ на пяти единицах специальной техники.