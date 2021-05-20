«Человек из К». Премьера спектакля в театре драмы Кузбасса

Вербатим – это технология театра, в основе которой лежит интервью с героем, реальным человеком. Актеры воспроизводят живую, необработанную художественно, прямую речь.
Свое исследование вопроса территориальной идентичности провели артисты Театра драмы Кузбасса под руководством известного драматурга Вячеслава Дурненкова и главного режиссера театра Антона Безъязыкова.
Через интервью с местными жителями артисты разбирались, в чем уникальность человека из Кемерова. Что занимает мысли людей, живущих рядом с нами? Почему одни уезжают, а другие не променяют родной город ни на какой другой?
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