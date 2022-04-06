Человеческая неосторожность спровоцировала крупный пожар в кузбасском селе

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Огонь испепелил жилой дом и хозяйственную постройку в одном из кузбасских поселков. Причиной крупного пожара оказалась человеческая неосторожность.

По данным борцов с огнем, о пожаре на улице Советская в поселке Щебзавод в Беловском муниципальном округе стало известно 5 апреля в 10:24 по местному времени. К тушению привлекались 23 человека на пяти автоцистернах.


В ведомстве журналисту AVOKADO уточнили, что на момент прибытия открытым пламенем горел бревенчатый дом и хозяйственная постройка на участке. В результате пожар практически полностью испепелил крышу небольшого здания и жилого строения, где, к слову, в одной из комнат оказались уничтожены мебель и вещи. Общая площадь пожара достигла 138 "квадратов".


Ликвидировать возгорание удалось только в 10:42. Предварительно, огонь возник из-за неосторожности. Обошлось без пострадавших.

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