Человеческая неосторожность спровоцировала крупный пожар в кузбасском селе

По данным борцов с огнем, о пожаре на улице Советская в поселке Щебзавод в Беловском муниципальном округе стало известно 5 апреля в 10:24 по местному времени. К тушению привлекались 23 человека на пяти автоцистернах.

В ведомстве журналисту AVOKADO уточнили, что на момент прибытия открытым пламенем горел бревенчатый дом и хозяйственная постройка на участке. В результате пожар практически полностью испепелил крышу небольшого здания и жилого строения, где, к слову, в одной из комнат оказались уничтожены мебель и вещи. Общая площадь пожара достигла 138 "квадратов".

Ликвидировать возгорание удалось только в 10:42. Предварительно, огонь возник из-за неосторожности. Обошлось без пострадавших.