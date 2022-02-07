Летом прошлого года на пересечении улицы Октябрьской и переулка Толстого в Белове произошло серьезное ДТП.

Водитель дорогостоящей иномарки ехал поздним вечером на желтый сигнал светофора со скоростью 60 км/час и не заметил двух пешеходов шедших по "зебре". В результате он сбил 58-летнего мужчину и 53-летнюю женщину, которые скончались на месте аварии, передает ГУ МВД по Кемеровской области.

26-летний беловчанин объяснил прибывшим полицейским, что в рядах водителей он недолго и его стаж не превышает и года. Примечательно то, что за короткий срок водитель трижды привлекался к административной ответственности за превышение скорости.

Теперь автолюбителю грозит до семи лет лишения свободы.