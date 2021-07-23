Часы вернулись на здание кемеровского вокзала

Часы, о пропаже которых ранее стало известно из сообщения в соцсетях, вернулись на прежнее место, о чем заметившие конструкцию кузбассовцы также рассказали в Интернете.

Напомним, что публикация об исчезновении электронного табло со здания вокзала в Кемерове появилась поздним вечером среды, 21 июля. На следующий день журналистам местных СМИ удалось получить комментарий по ситуации от регионального Минтранса, из которого следовало, что сняты они были в рамках проведения работ по обновлению внешнего оформления дома. Тогда также сообщалось, что их сменит новая конструкция.

Тем не менее, некоторые пользователи Сети, отреагировавшие на последний к текущему моменту пост об электронных часах, посчитали, что табло не заменили, а отремонтировали или же в нем «поменяли батарейки».