Часы вернулись на здание кемеровского вокзала

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Электронное табло с актуальным временем вновь появилось на здании вокзала в кузбасской столицы. Об этом горожане сообщили в Сети.

Часы, о пропаже которых ранее стало известно из сообщения в соцсетях, вернулись на прежнее место, о чем заметившие конструкцию кузбассовцы также рассказали в Интернете.


Напомним, что публикация об исчезновении электронного табло со здания вокзала в Кемерове появилась поздним вечером среды, 21 июля. На следующий день журналистам местных СМИ удалось получить комментарий по ситуации от регионального Минтранса, из которого следовало, что сняты они были в рамках проведения работ по обновлению внешнего оформления дома. Тогда также сообщалось, что их сменит новая конструкция.


Тем не менее, некоторые пользователи Сети, отреагировавшие на последний к текущему моменту пост об электронных часах, посчитали, что табло не заменили, а отремонтировали или же в нем «поменяли батарейки».

Да!
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