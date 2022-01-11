Частный жилой дом загорелся в Новокузнецке

По данным ГУ МЧС Кемеровской области, сегодня 11 января в 02:55 по местному времени поступил сигнал о возгорании на переулке Окружной Новокузнецкого городского округа.

К прибытию на место первого пожарного подразделения был полностью объяты пламенем дом. В результате пожара кровля частного строения сгорела и обрушилась, стены здания полностью выгорели. Общая площадь пожара составила 64 квадратных метра. Участие в ликвидации возгорания принимали 11 сотрудников МЧС и три единицы техники.

Отмечается, что пострадавших при пожаре не было. В настоящее время известно, что причиной возгорания стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печей.