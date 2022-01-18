Частный перевозчик займется обслуживанием восьми кемеровских маршрутов

Накануне, 17 января, на платформе госзакупок завершился аукцион, инициированный администрацией Кемерова. Объектом закупки было право на заключение муниципального контракта по регулярным перевозкам пассажиров общественным транспортом. Победителем и единственным участником торгов стало АО "Кемеровская транспортная компания".
Согласно прикрепленным документам, "частник" должен будет на протяжении пяти лет обслуживать 32 автобуса на следующих маршрутах:
- № 7 Драмтеатр – Детский сад,
- № 13 ж/д вокзал – ТРК "Променад-2",
- № 31 ТРК Променад 2 – 11 ГРБ,
- № 37 ул. Кирова – ул. Мичурина,
- № 48 ж. р. Ягуновский – Губернский рынок,
- № 84 д. п. Шалготарьян – Кузбассэнерго,
- № 85 ТРК "Променад-2" – ул. 1-я линия,
- № 88 д. п. Шалготарьян – ж/д вокзал.
Ранее редакция AVOKADO писала о том, что частная компания в Кемерове займется обслуживанием автобусного маршрута №35.
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