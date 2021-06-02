Частный инвестор вложит более 650 млн рублей в ядерную медицину Кузбасса

В ходе Международного экономического форума, проходящего в Санкт-Петербурге, власти Кемеровской области подписали соглашение о развитии ядерной медицины региона с представителем Медицинского института им. Сергея Березина.
Организация вложит более 650 миллионов рублей в проектирование и строительство Центра ядерной медицины, а также в приобретение современного оборудования и подготовку персонала. Объект будет возведен в Кемерове. Власти Кузбасса, в свою очередь, помогут решить вопросы с инфраструктурой и подбором земельного участка или здания, которое можно будет реконструировать под новое учреждение. Об этом сообщается на сайте правительства Кузбасса.
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