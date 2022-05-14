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Частный дом загорелся открытым пламенем в кузбасском поселке

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Фото:  

Очевидцы сообщили в соцсетях о возгорании жилого дома в поселке Лапшиновка (Ленинск-Кузнецкий МО).

По словам очевидца ЧП, огонь охватил жилой дом на улице Цветочная в поселке Лапшиновка. На опубликованных в сообществе во "ВКонтакте" кадрах видно, что пламя практически полностью охватило строение, наблюдается сильное задымление территории.


В ГУ МЧС по Кузбассу уточнили, что сигнал о пожаре поступил в ведомство в 18:39. Воспламенился дом на двух хозяев, хозяйственные постройки и припаркованный во дворе автомобиль. На тушение были направлены 20 человек на шести автоцистернах.


Ликвидировать возгорание удалось в 19:10. Информации о пострадавших или погибших нет.

Да!
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