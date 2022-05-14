Частный дом загорелся открытым пламенем в кузбасском поселке

По словам очевидца ЧП, огонь охватил жилой дом на улице Цветочная в поселке Лапшиновка. На опубликованных в сообществе во "ВКонтакте" кадрах видно, что пламя практически полностью охватило строение, наблюдается сильное задымление территории.

В ГУ МЧС по Кузбассу уточнили, что сигнал о пожаре поступил в ведомство в 18:39. Воспламенился дом на двух хозяев, хозяйственные постройки и припаркованный во дворе автомобиль. На тушение были направлены 20 человек на шести автоцистернах.

Ликвидировать возгорание удалось в 19:10. Информации о пострадавших или погибших нет.