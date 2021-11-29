Частный дом воспламенился на глазах у кузбасских автомобилистов

Свидетель пожара в пгт Грамотеино в Беловском районе опубликовал видео с места происшествия в сообществе во "ВКонтакте". Сигнал об огне в частном доме и хозяйственной постройке поступил спасателям сегодня около 10:35 по местному времени.

– На месте работают четыре отделения борцов с огнем. По предварительным данным, никто не пострадал, – рассказали корреспонденту AVOKADO в ведомстве.

Судя по кадрам, крыша одного из домов в частном секторе горит открытым пламенем.