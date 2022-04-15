Частный дом сгорел под утро в Кузбассе

Видео с пожара в Инском появился на просторах Сети. По словам автора кадров, жилой дом загорелся в момент, когда никто из хозяев в нем не находился. Интернет-пользователь также заявил, что возгорание произошло из-за неисправной проводки.

В ГУ МЧС по Кемеровской области уточнили, что сообщение о возникновении огня в частном доме на улице Дунаевского было получено 4:00 по местному времени. На место были отправлены 17 специалистов на четырех автоцистернах.

– На момент прибытия крыша строения горела открытым пламенем. В результате пожар уничтожил ее полностью. Общая площадь составила 42 "квадрата" – сказала сотрудница ведомства AVOKADO.

Однако пожарные озвучили иную причину инцидента. По предварительным данным, пламя возникло вовсе не из-за неисправной проводки, а по причине того, что кто-то проявил неосторожность в обращении с огнем. Обошлось без пострадавших.