Частный дом полностью сгорел в кузбасском городе

Сигнал о возгорании в частном жилом доме и хозяйственной постройке поступил диспетчерам в субботу, 20 ноября, около 19:43 по местному времени. Для тушения огня в строении на улице Тверская, недалеко от площади Мазикина в Ленинске-Кузнецком, выехали 16 специалистов и четыре единицы техники. На момент прибытия спасателей дом горел открытым пламенем.

Кадры с места инцидента появились в Сети. Судя по записи, которую разместили очевидцы в сообществе во "ВКонтакте", огненное пламя выбивалось из-под крыши строения. Информация о причинах произошедшего и наличии пострадавших уточняется.