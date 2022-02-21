Частный дом полностью сгорел под утро в Новокузнецке

Сообщение о пожаре на улице Скоростная в Новокузнецке поступило в 5:59, после чего на место выдвинулись 19 спасателей и 5 единиц техники. На момент их прибытия дом и постройка на территории двора горели открытым пламенем.

– В результате пожара сгорела деревянная обрешетка крыши дома и постройки, у которой обрушился потолок. Также у строений обгорели стены внутри и снаружи, – рассказали в МЧС.

Кроме того, огонь перекинулся на хозяйственную постройку, расположенную на соседнем участке: у нее обгорела стена на площади 4 м². Общая площадь возгорания составила 184 м². По предварительным данным, инцидент произошел из-за нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации печений.

Также в соцсетях появилась информация, что на момент возгорания в доме находился школьник, однако, он вовремя заметил опасность и выбежал на улицу. Со слов интернет-пользователей, ребенок проживал с матерью, которая ранним утром ушла на работу.