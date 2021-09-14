Частные дома и бараки в центре Кемерова попадут под снос

Вид кемеровских бараков и гаражей возмутил одну из жительниц областного центра, которая в Instagram-аккаунте властей указала представителям администрации на "злачные" в городе места, над которыми следует поработать. По мнению автора сообщения, большое внимание уделяется строительству Московского проспекта с площадью, в то время как в центре города штукатурка уже давно обсыпалась с фасадов домов.

– Такое ощущение, что центр города перенесли в сторону Московского, а нельзя было снести в центре бараки, потом по Гагарина, по Сибирякам, частные дома, бараки, гаражи, вместо них возвышать высотные дома, – выразила возмущение женщина.

При этом она указала, что когда в столицу шахтерского края прилетают самолеты, то люди на авиалайнерах в первую очередь обращают внимание на проблемные места областного центра. В качестве примера она указала строения по улицам Рукавишникова и Чкалова.

В ответ местные чиновники завили, что подготовка по благоустройству указанных территорий уже ведется.

– Ведется расчет затрат, связанных со сносом жилых домов барачного типа, индивидуальных жилых домов и т.д. Также ведется расчет стоимости строительства инженерных коммуникаций, – указали представители власти.

Кроме того, с застройщиками заключены договоры для комплексного развития части территорий.