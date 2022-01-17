Частная компания ООО "Гепард" по итогам аукциона возьмется за обслуживание кемеровского маршрута №35 (Шалготарьян – Детский сад, бывшая 35т). Соответствующая информация появилась на сайте государственных закупок.

– <...> признать единственного участника Общество с ограниченной ответственностью "Гепард" и поданную им заявку соответствующими требованиям Федерального закона № 44-ФЗ и документации об электронном аукционе, – следует из текста документа

Согласно актуальным сведениям, в будние дни по маршруту №35 в областном центре будут курсировать пять автобусов, а в выходные дни их количество окажется сокращено до четырех единиц. Что касается сроков поставки товаров, выполнения работ и оказания услуг, то указаны следующие: с 1 апреля 2022 года по 31 марта 2027 года.

В выдвинутых требованиях к перевозчику прописано, что для данного маршрута требуется НЕФАЗ или их эквиваленты, произведенные в 2019 году или позднее.