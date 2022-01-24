На официальной платформе госзакупок завершилось определение поставщика по торгам на обслуживание общественного транспорта, инициированным администрацией Кемерова. Согласно опубликованным документам, автобус по маршруту №18 на протяжении пяти лет будет обслуживать ИП Андрей Быстров.

На сегодняшний день все аукционы по перевозкам пассажиров, объявленные кемеровской мэрией, завершены. В 16 из 18 торгов поставщик определен, еще по двум продолжается работа комиссии.

Напомним, что маршрут №18т станет автобусом №18 в ходе транспортной реформы. Уже в феврале некоторые маршрутки будут ликвидированы.