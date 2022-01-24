"Частник" обслужит еще один автобусный маршрут в Кемерове

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Частный предприниматель выиграл аукцион на обслуживание одного из автобусов кузбасской столицы.

На официальной платформе госзакупок завершилось определение поставщика по торгам на обслуживание общественного транспорта, инициированным администрацией Кемерова. Согласно опубликованным документам, автобус по маршруту №18 на протяжении пяти лет будет обслуживать ИП Андрей Быстров.


На сегодняшний день все аукционы по перевозкам пассажиров, объявленные кемеровской мэрией, завершены. В 16 из 18 торгов поставщик определен, еще по двум продолжается работа комиссии.


Напомним, что маршрут №18т станет автобусом №18 в ходе транспортной реформы. Уже в феврале некоторые маршрутки будут ликвидированы.

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