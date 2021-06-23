Частная постройка с баней сгорели в результате ночного пожара в Кемерове

Ночью в 05:03 борцы с огнем получили сообщение о возгорании участка на улице 3-я Ряжская в жилом районе Пионер Кемеровского городского округа.

В ведомстве корреспонденту редакции Avokado сообщили, что на момент прибытия борцов с огнем открытым пламенем горела баня, также огонь охватил крышу жилого строения. В результате воспламенения обрушилась обрешетка крыши пристройки, полностью сгорели стены. Общая площадь возгорания составила 66 кв. м.

В общей сложности к тушению пожара от МЧС России были привлечены 24 человека и шесть единиц техники.

Кроме того, свидетели инцидента на просторах Сети разместили фотографии с места события. На них заметно, как пламя и черный дым возвысились над объектом.