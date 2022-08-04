+7 (3842) 75-55-55
info@avoka.do

Часть жителей Центрального района Кемерова лишится воды 5 августа

0
Фото:  

Власти кузбасской столицы предупредили о временном отключении водоснабжения для части домов.

В социальных сетях появилась жалоба от кемеровчан, живущих на улице Кокскохимической в Центральном районе города. Они заявили, что 3 августа у них отключили холодную воду и при этом якобы не привезли воды для питания.


В ответ сотрудники администрации рассказали, что 3 августа специалисты выполняли неотложные работы по подключению многоквартирных домов к новому уличному водопроводу. После запуска воды была обнаружена утечка, из-за чего пришлось провести повторное отключение. Днем 4 августа подача воды должна была возобновиться. При этом представители мэрии Кемерова предупредили, что на указанной улице будут новые отключения.

‒ 5 августа на этом же участке будут проводиться работы по подключению оставшихся жилых домов ул. Коксохимическая, 4, 5, 6, 7, 8 к новому уличному водоводу, ‒ рассказали сотрудники городской администрации.

Отключение водоснабжения запланировано на период с 09:00 до 19:00 часов.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/38863

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2022 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined