Часть жителей Центрального района Кемерова лишится воды 5 августа

В социальных сетях появилась жалоба от кемеровчан, живущих на улице Кокскохимической в Центральном районе города. Они заявили, что 3 августа у них отключили холодную воду и при этом якобы не привезли воды для питания.

В ответ сотрудники администрации рассказали, что 3 августа специалисты выполняли неотложные работы по подключению многоквартирных домов к новому уличному водопроводу. После запуска воды была обнаружена утечка, из-за чего пришлось провести повторное отключение. Днем 4 августа подача воды должна была возобновиться. При этом представители мэрии Кемерова предупредили, что на указанной улице будут новые отключения.

‒ 5 августа на этом же участке будут проводиться работы по подключению оставшихся жилых домов ул. Коксохимическая, 4, 5, 6, 7, 8 к новому уличному водоводу, ‒ рассказали сотрудники городской администрации.

Отключение водоснабжения запланировано на период с 09:00 до 19:00 часов.