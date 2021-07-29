Часть жителей Новокузнецка проведет выходные без холодной воды

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Подача холодной воды приостановится во многих жилых домах южной столицы Кузбасса в предстоящую пятницу.

В пятницу, 30 июля, в 22:00 в Новокузнецке пройдет плановое отключение холодного водоснабжения. Без воды останутся не все горожане: перекрытия пройдут в разных районах на определенных участках.


В Центральном районе, за исключением домов около сквера Ермакова и на улице Павловского, и Куйбышевском районах вода будет поступать местами до второго и третьего этажей. В Куйбышевском районе холодное водоснабжение будет приостановлено в Дальнем Куйбышево, за вокзалом, Точилино, Редаково и микрорайоне Листвяги, в Кузнецком районе — на Форштадте, улицах Аульской, Бугарева, Декабристов и др.


Перекрытия коснутся и Орджоникидзевского района (улица Коммунарка и шоссе Притомское). Более подробно ознакомиться с адресами и графиком отключения можно на сайте новокузнецкого водоканала. Мероприятия пройдут ввиду ремонтных работ на магистральных водоводах.


Планируется, что холодная вода появится в домах новокузнечан до 14:00 воскресенья, 1 августа.

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