Часть жителей кузбасского города посреди дня лишится электричества

В среду, 22 июня, на территории города Прокопьевск произойдет частичное отключение света. По данным специалистов, такие меры будут приняты в связи с проведением ремонтных работ.
Обесточивание затронет дома и строения, расположенные по адресам:
- с 13:00 до 16:00 - ул. Береговая, 19-90; ул. В.Калинина, 4-66; ул. Черногорская, 3-62; пер. Набережный, 3-9; пер. Снайперский, 1-36; пер. Черногорский, 8-28; ул. Кайгородова, 2-28; пер. Береговой, 3-18; пер. Ламповый, 9-30; ул. Прокопьевская, 79-89.
Информация составлена по сообщению диспетчера городской Энергосети, пишет "Прокопьевск.ру".
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