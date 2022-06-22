Часть жителей кузбасского города посреди дня лишится электричества

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В одном из городов Кемеровской области сегодня в течении дня специалисты запланировали частично отключить свет.

В среду, 22 июня, на территории города Прокопьевск произойдет частичное отключение света. По данным специалистов, такие меры будут приняты в связи с проведением ремонтных работ.


Обесточивание затронет дома и строения, расположенные по адресам:

  • с 13:00 до 16:00 - ул. Береговая, 19-90; ул. В.Калинина, 4-66; ул. Черногорская, 3-62; пер. Набережный, 3-9; пер. Снайперский, 1-36; пер. Черногорский, 8-28; ул. Кайгородова, 2-28; пер. Береговой, 3-18; пер. Ламповый, 9-30; ул. Прокопьевская, 79-89.

Информация составлена по сообщению диспетчера городской Энергосети, пишет "Прокопьевск.ру".

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