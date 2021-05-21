Часть здания обрушилась в кузбасском городе

Как стало известно из публикации в одном из местных городских сообществ, кирпичи посыпались из бывшего административного здания в Березовском. Кузбассовцы предупредили земляков об опасности.

– Уважаемые жители, будьте осторожны, не приближайтесь к этому зданию, поговорите со своими детьми и родственниками! – пишет автор публикации.

Как уточняется в посте, обрушившийся дом раньше использовался в качестве военкомата. Остались и некоторые характерные атрибуты в подтверждение этому - герб России. Однако в настоящее время, как отмечают пользователи Сети, там работает типография.