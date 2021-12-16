Часть здания крупного кемеровского ТЦ выставлена на продажу

Собственник торгового центра в Ленинском районе областного центра решил избавиться от бизнеса: на популярной интернет-площадке появилось предложение выкупить часть территории общей площадью 749,5 м² за 29 900 000 рублей.
– Данный объект является высоколиквидным активом, позволяющим вернуть свою стоимость в любое время. Объект в отличном техническом состоянии. Центральная канализация, центральное отопление, энергосистема, водоснабжение от городской системы (холодная, горячая вода), – следует из текста объявления.
Также хозяин недвижимости указал, что в помещении выполнен дизайнерский ремонт из качественных материалов.
Расположено строение на проспекте Химиков, 41, в городе Кемерово.
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