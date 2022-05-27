Часть здания Главпочтамта в Кемерове продается более чем за 15 млн рублей

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Помещение в центре кузбасской столицы попало на продажу за несколько миллионов рублей.

На популярной интернет-площадке появилось объявление о продаже нежилого помещения, расположенного в здании кемеровского Главпочтамта. Собственник указал, что площадь объекта составляет 166,6 м². Отделка офисная.

‒ Обособленное помещение с отдельным входом на 1 этаже 5-х этажного здания, расположено со стороны ул. 50 лет Октября. Коммуникации присутствуют. Состояние удовлетворительное, ‒ рассказал автор объявления.

При этом подчеркивается, что само здание включено в перечень объектов культурного наследия регионального значения.


Желающему приобрести помещение придется отдать за сделку 15 075 000 рублей с учетом НДС.

Фото: Avito.ru

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