Часть здания Главпочтамта в Кемерове продается более чем за 15 млн рублей

На популярной интернет-площадке появилось объявление о продаже нежилого помещения, расположенного в здании кемеровского Главпочтамта. Собственник указал, что площадь объекта составляет 166,6 м². Отделка офисная.
‒ Обособленное помещение с отдельным входом на 1 этаже 5-х этажного здания, расположено со стороны ул. 50 лет Октября. Коммуникации присутствуют. Состояние удовлетворительное, ‒ рассказал автор объявления.
При этом подчеркивается, что само здание включено в перечень объектов культурного наследия регионального значения.
Желающему приобрести помещение придется отдать за сделку 15 075 000 рублей с учетом НДС.
Фото: Avito.ru
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