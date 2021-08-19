Часть установленных рядом со школой гаражей в Кемерове будет снесена властями

Информация стала известна из ответа властей на соответствующей вопрос пользовательницы Сети, оставленный ею под одной из публикацией градоначальника. Горожанка же поинтересовалась о том, что будет с гаражами у кемеровского лицея №89, расположенного по улице Юрия Смирнова. Вопрошая о постройках, кемеровчанка также подчеркнула, что дети "постоянно ломают кости", играя рядом с ними.

Ответ опубликовали представители мэрии. В нем же, как пишут VSE42.Ru, сообщается, что демонтаж гаражей рядом с лицеем будет исполнен до конца 2021 года.

Кроме того, беспокоило женщину и отсутствие парковки близ учреждения, поскольку родители учеников из-за этого могут начать оставляют свои автомобили именно на придомовых территориях. Однако, как выяснилось, размещение специализированного места для стоянки автомобилей южнее дома по улице Юрия Смирнова, 18А, не предусмотрено.