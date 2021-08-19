Часть установленных рядом со школой гаражей в Кемерове будет снесена властями

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Специалисты администрации кузбасской столицы вскоре приступят к демонтажу гаражей, расположенных близ одного из образовательных учреждений Рудничного района города.

Информация стала известна из ответа властей на соответствующей вопрос пользовательницы Сети, оставленный ею под одной из публикацией градоначальника. Горожанка же поинтересовалась о том, что будет с гаражами у кемеровского лицея №89, расположенного по улице Юрия Смирнова. Вопрошая о постройках, кемеровчанка также подчеркнула, что дети "постоянно ломают кости", играя рядом с ними.


Ответ опубликовали представители мэрии. В нем же, как пишут VSE42.Ru, сообщается, что демонтаж гаражей рядом с лицеем будет исполнен до конца 2021 года.


Кроме того, беспокоило женщину и отсутствие парковки близ учреждения, поскольку родители учеников из-за этого могут начать оставляют свои автомобили именно на придомовых территориях. Однако, как выяснилось, размещение специализированного места для стоянки автомобилей южнее дома по улице Юрия Смирнова, 18А, не предусмотрено.

Да!
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