Часть трамваев в Новокузнецке изменит схему движения из-за ремонта путей

В пятницу, 1 октября, в Новокузнецке начнутся работы трамвайных путей на пересечении улиц Ленина и Обнорского, о чем рассказали в городском Управлении по транспорту и связи.

— Работы планируют провести с 08ч.00мин. 01.10.2021 г. по 20ч.00мин. 05.10.2021 г., возможно досрочное завершение работ, — предупредили в управлении.

Службы проведут замену участка верхнего строения пути с укладкой асфальтового полотна. Из-за этого будет введена временная схема движения, а на месте капремонта установят бетонные плиты, дорожные знаки.

Специалисты призывают учитывать данную информацию и обращать внимание на предупреждающие знаки.