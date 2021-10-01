Часть трамваев в Новокузнецке изменит схему движения из-за ремонта путей

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Власти южной столицы Кузбасса анонсировали ремонт одного участка трамвайного пути, что приведет к изменению схемы движения по городу.

В пятницу, 1 октября, в Новокузнецке начнутся работы трамвайных путей на пересечении улиц Ленина и Обнорского, о чем рассказали в городском Управлении по транспорту и связи.

— Работы планируют провести с 08ч.00мин. 01.10.2021 г. по 20ч.00мин. 05.10.2021 г., возможно досрочное завершение работ, — предупредили в управлении.

Службы проведут замену участка верхнего строения пути с укладкой асфальтового полотна. Из-за этого будет введена временная схема движения, а на месте капремонта установят бетонные плиты, дорожные знаки.


Специалисты призывают учитывать данную информацию и обращать внимание на предупреждающие знаки.

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