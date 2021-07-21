Часть российских пенсионеров получит доплату к пенсии от властей

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Пенсионеры, доходы которых не достигают прожиточного минимума, смогут получить доплату к пенсии от властей РФ. Об этом сообщили в Пенсионном фонде России.

Некоторые неработающие граждане России, которые по причине достижения преклонного возраста вышли на пенсию, смогут получить дополнительные выплаты от государства. Правда материальную поддержку власти окажут только тем пенсионерам, чей доход не превышает уровня прожиточного минимума для пожилого человека.

– <...> для назначения социальной доплаты к пенсии от пенсионеров больше не потребуется подавать заявления и предоставлять какую-либо информацию, – сообщили в фонде.

Стоит отметить, что дополнительная выплата начнет поступать с того дня, как и назначается пенсия, а в случае, если при наличии доплаты доход не достигнет суммы прожиточного минимума, то региональный орган фонда возьмет на себя установку положенных выплат.Изменения в порядке получения доплаты вступят в силу в 2022 году. Об этом пишет РБК со ссылкой на пресс-службу ПФР.

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