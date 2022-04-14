+7 (3842) 75-55-55
info@avoka.do

Часть продуктов значительно подорожала в Кузбассе за неделю

0
Фото:  

Статистический орган выявил очередной рост цен на продукты питания в Кузбассе.

По свежим данным Кемеровостата, в Кемеровской области по состоянию на 14 апреля прибавили в цене за неделю лук (+17,5%), свекла (+14,3%), морковь (+6,3%), сосиски (+6,2%), капуста (+5,7%), мясное детское питание (+4,7%), сахар-песок (+4,6%). Из непродовольственных товаров подорожали сухие корма для животных (+5,4%), шампуни (+5,3%), зубная паста (+5,1%).


Подешевели из продуктов помидоры (-12,8%), бананы (-4,9%), огурцы (-3%), пылесосы (-9,6%), телевизоры (-6,1%).


Цены на автомобильное топливо остались прежними: АИ-92 – 45,02 рубля за литр, АИ-95 – 48,79 рубля, АИ-98 – 58,06 рубля, дизель – 56,22 рубля (-0,4%).


Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что резкое подорожание лапши быстрого приготовления шокировало жительницу кузбасского села.

Фото: Кемеровостат

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/35433

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2022 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined