Часть продуктов значительно подорожала в Кузбассе за неделю

По свежим данным Кемеровостата, в Кемеровской области по состоянию на 14 апреля прибавили в цене за неделю лук (+17,5%), свекла (+14,3%), морковь (+6,3%), сосиски (+6,2%), капуста (+5,7%), мясное детское питание (+4,7%), сахар-песок (+4,6%). Из непродовольственных товаров подорожали сухие корма для животных (+5,4%), шампуни (+5,3%), зубная паста (+5,1%).
Подешевели из продуктов помидоры (-12,8%), бананы (-4,9%), огурцы (-3%), пылесосы (-9,6%), телевизоры (-6,1%).
Цены на автомобильное топливо остались прежними: АИ-92 – 45,02 рубля за литр, АИ-95 – 48,79 рубля, АИ-98 – 58,06 рубля, дизель – 56,22 рубля (-0,4%).
Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что резкое подорожание лапши быстрого приготовления шокировало жительницу кузбасского села.
Фото: Кемеровостат
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