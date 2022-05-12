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Часть продуктов в Кузбассе значительно прибавила в цене за неделю

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За минувшую неделю в Кемеровской области существенно подорожали некоторые продукты, что выявили эксперты.

По последним данным Кемеровостата, за минувшую отчетную неделю стоимость части продуктов выросла. Прежде всего это рис – на 5,1%, маргарин – на 4,8%, свекла – 4,7%, мясное детское питание – на 3,9%, фруктовое детское питание – на 3%. Из непродовольственных товаров подорожали женские прокладки стали дороже на 4%, мужские носки и зубная паста – на 3,2%.


Некоторые продукты подешевели за неделю: капуста – на 8,3%, яйца – на 6%, гречка – на 4,1%, помидоры – на 3,6%, репчатый лук – на 3,4%.


В ценах на бензин существенных изменений не замечено. За литр АИ-92 просили 44,8 рубля (-0,2%), АИ-95 – 48,7 рубля, АИ-98 – 58,06 рубля, дизеля – 55,68 рубля.

Фото: Кемеровостат

Да!
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