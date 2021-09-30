Часть продуктов в Кузбассе значительно прибавила в цене за неделю

0
Фото:  

Анализ рынка выявил очередное подорожание продуктов питания и некоторых товаров в Кемеровской области.

По свежим данным Кемеровостата, за минувшие семь дней в регионе выросла цена на часть товаров и продуктов питания.


Прежде всего это помидоры – на 14,2%, рыба – на 2,6%, хлеб – на 2,5%, яйца – на 1,8%. Из непродовольственных товаров ценник увеличился на спички – 7,9%, детские кроссовки – 3%, туалетная бумага – 2,7%.


Некоторые продукты подешевели за неделю: фруктовое детское питание – на 4,8%, морковь – на 4,2%, мясное детское питание – на 4%, шоколадные конфеты – на 3,8%, лук – на 3,4%, яблоки – на 2,9%. Помимо еды это подгузники – на 3,6%, мужские носки – на 2,8%.


В ценах на бензин также замечены изменения. Литр АИ-92 подорожал на 0,1% (до 44,02 рубля). АИ-95 и АИ-98 не изменились (47,10 рубля и 55,89 рубля), а вот литр дизельного топлива подешевел на 0,2%, до 49,86%.

Фото: Кемеровостат

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/29608

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2021 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined