Часть продуктов в Кузбассе значительно прибавила в цене за неделю

По свежим данным Кемеровостата, за минувшие семь дней в регионе выросла цена на часть товаров и продуктов питания.

Прежде всего это помидоры – на 14,2%, рыба – на 2,6%, хлеб – на 2,5%, яйца – на 1,8%. Из непродовольственных товаров ценник увеличился на спички – 7,9%, детские кроссовки – 3%, туалетная бумага – 2,7%.

Некоторые продукты подешевели за неделю: фруктовое детское питание – на 4,8%, морковь – на 4,2%, мясное детское питание – на 4%, шоколадные конфеты – на 3,8%, лук – на 3,4%, яблоки – на 2,9%. Помимо еды это подгузники – на 3,6%, мужские носки – на 2,8%.

В ценах на бензин также замечены изменения. Литр АИ-92 подорожал на 0,1% (до 44,02 рубля). АИ-95 и АИ-98 не изменились (47,10 рубля и 55,89 рубля), а вот литр дизельного топлива подешевел на 0,2%, до 49,86%.