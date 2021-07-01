Часть продуктов существенно подорожала за неделю в Кузбассе

Исходя из данных, представленных специалистами в четверг, 1 июля, за неделю по состоянию на 28 июня в Кузбассе наблюдается подорожание следующих продуктов: картофель (17,5%), сметана (3,9%), соль (3,8%), шлифованный рис (3,6%), морковь (3,3%).

Однако за аналогичный период времени было зафиксировано и снижение стоимости некоторых товаров: свежие огурцы (- 4,8%), яйца (- 4,2%) и сливочное масло (- 3,1%).

Изменения были зафиксированы и в сфере реализации непродовольственной продукции: больше всех подорожали электропылесосы – на 4,2%, корвалол – на 2,2%, а также кроссовые туфли для взрослых – на 2,2%.

Также статистики провели анализ рынка по продаже моторного топлива в регионе. В нем же за отчетную неделю никаких изменений зафиксировано не было.