Часть продуктов существенно подорожала за неделю в Кузбассе

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Очередной рост цен на продовольственные и непродовольственные товары был зафиксирован в Кемеровской области. Об изменениях в ценообразовании продуктов сообщили специалисты кемеровостата.

Исходя из данных, представленных специалистами в четверг, 1 июля, за неделю по состоянию на 28 июня в Кузбассе наблюдается подорожание следующих продуктов: картофель (17,5%), сметана (3,9%), соль (3,8%), шлифованный рис (3,6%), морковь (3,3%).


Однако за аналогичный период времени было зафиксировано и снижение стоимости некоторых товаров: свежие огурцы (- 4,8%), яйца (- 4,2%) и сливочное масло (- 3,1%).


Изменения были зафиксированы и в сфере реализации непродовольственной продукции: больше всех подорожали электропылесосы – на 4,2%, корвалол – на 2,2%, а также кроссовые туфли для взрослых – на 2,2%.


Также статистики провели анализ рынка по продаже моторного топлива в регионе. В нем же за отчетную неделю никаких изменений зафиксировано не было.

Инфографика: Кемеровостат

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