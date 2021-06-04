Часть продуктов резко подорожала в Кузбассе за неделю

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Скачек цен на некоторые продукты питания зафиксирован в Кемеровской области.

За минувшую отчетную неделю в Кузбассе прибавил в цене ряд продовольственных товаров. Об этом стало известно из данных, которые предоставил Кемеровостат.


Больше всего подорожала капуста – на 4,6%, шоколадные конфеты – на 4,1%, макароны – на 3,5%, маргарин – на 3,2%, фруктовое детское питание – на 2,7%, сосиски и сардельки – на 2,6%, морковь – на 2,5%.


Литр АИ-92 за неделю сохранил прежнюю стоимость 43,23 рубля, литр АИ-95 – 46,46 рубля, литр АИ-98 – 51,97 рубля, а литр дизеля – 48,75 рубля.


Кое-что подешевело – в основном яйца – на 4,6%, огурцы – на 3,1%, помидоры – на 2,3%.

Да!
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