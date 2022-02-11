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Часть продуктов и бензин снова подорожали в Кузбассе за неделю

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В Кемеровской области зафиксирован очередной скачок цен на некоторые продукты питания. Подорожало и топливо.

За минувшую отчетную неделю в Кузбассе прибавил в цене ряд продовольственных товаров, следует из данных Кемеровостата.


Больше всего подорожала капуста – на 9,9%, сосиски – на 3%, овощное детское питание – на 2,9%, неразделанная рыба и сливочное масло – на 2,6%, мука – на 2,2%. Из хозяйственных товаров это женские прокладки – на 7,9%, школьный спортивный костюм – на 3,6%, детские кроссовки – на 3,2%.


Литр АИ-92 стал дороже за неделю на 0,4% (до 45 рублей за литр), литр АИ-95 – на 0,4% (до 48,83 рубля), литр АИ-98 – на 0,7% (до 58,1 рубля), дизель – на 0,5% (до 55,87 рубля).


Кое-что подешевело – в основном свинина (на 2,7%), ДСП (2,5%), полукопченая колбаса (2,1%), свекла (2%).

Да!
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