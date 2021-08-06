Часть продуктов и бензин подорожали за неделю в Кузбассе

По состоянию на 2 августа в Кузбассе за семь дней сильнее всех остальных продуктов питания подорожала соль – стоимость товара выросла на 4,6%. Следом за ней по убывающей в диаграмме сотрудников Кемеровостата идут: неразделанная рыба (2,4%), вермишель (1,9%), шлифованный рис (1,7%), печенье (1,7%), крупа гречневая-ядрица (1,6%) и мясное детское питание (1,5%). Подорожание в сфере реализации еще двух продуктов – стерилизованного и пастеризованного молока – не превышает и полутора процентов.

Самые значительные изменения на потребительском рынке произошли в обратную сторону: столовая свекла подешевела на 14,4%. Среди других продуктов, цена на которые снизилась в Кузбассе, специалистами представлены: картофель (- 8,8%), свежие огурцы (- 7,3%), детское питание фруктовое (- 6,6%), свежие помидоры (- 4,1%), детское питание овощное (- 3,5%), морковь (- 2,5%), яблоки (- 1,7%), белокочанная капуста (- 1,5%) и молочные смеси для детей (- 1,2%).

Из непродовольственных товаров больше всех в цене на неделе набрал порошок для стирки – 4,7%, подорожали также женские гигиенические прокладки (2,7%) и телевизоры (2,1%). Подешевели школьные брюки (- 4,8%), анальгин (- 3,7%), металлочерепица (- 3,3%), пеленки для новорожденных (- 2,1%) и туалетное мыло (- 1,7%).

Также за отчетные семь дней специалисты зафиксировали изменения в стоимости бензина. Так, за литр АИ-92 кузбассовцы начали отдавать 43,67 рубля (0,1%), АИ-95 – 46,93 рубля (0,2%), АИ-98 – 53,60 рубля (0,7%), дизельного топлива – 49,39 рубля (0,6%).