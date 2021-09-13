Часть пригородных маршрутов перестала курсировать в Кемерове

0
Фото:  

Кемеровские транспортники внесли коррективы в работу сезонных маршрутов в связи наступлением осени.

Изменения касательно сезонных маршрутов Кемерова вступят в силу 20 сентября. Так, перестанут курсировать автобусы №№ 131, 135, 146, 147, 161у, 162, 168, 202.


Кроме того, произойдет корректировка расписания некоторых маршрутов:

  • № 113 "ТРК "Променад 2" – с.о. Маручак": 8-55, 11-40, 14-50, 17-45 часов,
  • № 184 "ТРК "Променад 2" – с.о. Журавли": 10-10, 17-50 часов,
  • № 188 "д.п. "Северный" – с.о. Транспортник": 8-00, 15-00 часов,
  • № 203 "д.п. "Комсомольский" – с.о. Октябрьские": 10-10, 17-30 часов.

Автобус № 204 "КЭМЗ – с.о. Октябрьские" отменяется.


Также появятся изменения в расписании пригородных автобусов №№ 77, 193 и 194. Ознакомиться с новым графиком курсирования транспорта можно в УЕЗТУ.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/28880

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2021 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined