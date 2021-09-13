Часть пригородных маршрутов перестала курсировать в Кемерове

Изменения касательно сезонных маршрутов Кемерова вступят в силу 20 сентября. Так, перестанут курсировать автобусы №№ 131, 135, 146, 147, 161у, 162, 168, 202.
Кроме того, произойдет корректировка расписания некоторых маршрутов:
- № 113 "ТРК "Променад 2" – с.о. Маручак": 8-55, 11-40, 14-50, 17-45 часов,
- № 184 "ТРК "Променад 2" – с.о. Журавли": 10-10, 17-50 часов,
- № 188 "д.п. "Северный" – с.о. Транспортник": 8-00, 15-00 часов,
- № 203 "д.п. "Комсомольский" – с.о. Октябрьские": 10-10, 17-30 часов.
Автобус № 204 "КЭМЗ – с.о. Октябрьские" отменяется.
Также появятся изменения в расписании пригородных автобусов №№ 77, 193 и 194. Ознакомиться с новым графиком курсирования транспорта можно в УЕЗТУ.
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