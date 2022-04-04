Часть пешеходного тротуара обрушилась в Новокузнецке

Житель южной столицы Кузбасса сообщил на интернет-платформе "Кузбасс-Онлайн", что в один из дней на пешеходной дороге напротив дома по проспекту Дружбы, 45 произошел обвал подземной кабельной трассы. В результате инцидента никто не пострадал, однако, теперь на указанном участке образовалась огромная дыра, в которую рискует провалиться невнимательны пешеход.

Судя по опубликованным кадрам, опасный участок ничем не огорожен, а внутри можно разглядеть металлические провода.

В ответ администратор сервиса указал, что обращение передано специалистам, которые смогут разобраться с проблемой.

Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что рабочие в кузбасском городе закладывали дыры в автомобильной дороге кирпичами.