Часть пассажирского транспорта в Кемерове изменила маршрут

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Общественный транспорт в городе Кемерово с понедельника, 6 сентября, ездит по новому маршруту.

С понедельника, 6 сентября, некоторые пассажирские автобусы в кузбасской столице изменили схему движения. Перемены вызваны вступлением в силу изменений расписания сезонных автобусных маршрутов.


Из данных МБУ "Управление единого заказчика транспортных услуг" следует, что следующие поездки по городу больше не актуальны:

  • № 87 "Д.п. "Комсомольский" — с. о. "Южное" — рейс отправлением в 22:07 из с. о. "Южное"
  • № 89Аэ/89э "Д.п. "Комсомольский" — с. о. "Пищевик" — с. о. "Химик" — на 19:40;
  • № 113 "ТРК "Променад 2" — с. о. "Маручак" на 19:05;
  • № 130 "Ж.д. вокзал — с. о. "Березка" на 8:00, 19:35;
  • № 135 "Д.п. "Центральный" — с. о. "Мамаевка" на 19:20;
  • № 145 "Ж.д. вокзал — с. о. "Сухой Искитим" на 8:00, 19:00;
  • № 146 "Д.п. "Комсомольский" — с. о. "Сухой Искитим" на 19:40;
  • № 150 "ТРК "Променад" — с. о. "Строитель" на 20:00;
  • № 162 "ДК им. 50-летия Октября — с. о. "Озерное" на 19:42;
  • № 176 "Драмтеатр — с. о. "Азотовец" на 18:55;
  • № 203/204 "Д.п. "Комсомольский" — с. о. "Октябрьский" — на 19:45 от КЭМЗ (№ 204), в 20:45 из с. о. "Октябрьский" (№ 203).

Стоит отметить, что перемены затронули и сезонные транспортные маршруты по следующим номерам: № 109, 119/125, 123, 124, 140/141, 147, 152, 155/155а, № 158/158а, 200а, 201, 202.

Да!
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