Часть пассажиров в Новокузнецке лишится права бесплатной пересадки

С октября бесплатная пересадка пассажиров автобусов в Новокузнецке будет частично отменена. Так, доплачивать деньги за проезд придется тем гражданам, которые предпочитают расчет за услуги перевозок наличными.

Стоит отметить, что пересадочный тариф действует только в том случае, если человек успел пересесть на другой транспорт за 60 минут.

– С пассажирами, оплачивающими проезд наличными, есть несколько проблем: во-первых, некоторые горожане ездят с одним и тем же билетом по нескольку недель, обманывая систему, а во-вторых, отслеживать правильность процедуры оплаты приходится водителю во время движения, что довольно затруднительно, – заявил замдиректор ЕЦОПП Новокузнецка Денис Новохацкий, передает VSE42.Ru.

Кроме того, собеседник сайта обратил внимание местных жителей на то, что изначально пересадочный тариф должен был работать только в случае оплаты поездки картой, потому что правильность транзакций в таком случае легче контролировать. Однако на время, когда в городе проводилась транспортная реформа, право бесплатной пересадки предоставили всем пассажирам.