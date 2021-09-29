Часть пассажиров в Новокузнецке лишится права бесплатной пересадки

0
Фото:  

В южной столице Кузбасса право бесплатной пересадки на автобусы будет отменено для некоторой категории граждан.

С октября бесплатная пересадка пассажиров автобусов в Новокузнецке будет частично отменена. Так, доплачивать деньги за проезд придется тем гражданам, которые предпочитают расчет за услуги перевозок наличными.


Стоит отметить, что пересадочный тариф действует только в том случае, если человек успел пересесть на другой транспорт за 60 минут.

– С пассажирами, оплачивающими проезд наличными, есть несколько проблем: во-первых, некоторые горожане ездят с одним и тем же билетом по нескольку недель, обманывая систему, а во-вторых, отслеживать правильность процедуры оплаты приходится водителю во время движения, что довольно затруднительно, – заявил замдиректор ЕЦОПП Новокузнецка Денис Новохацкий, передает VSE42.Ru.

Кроме того, собеседник сайта обратил внимание местных жителей на то, что изначально пересадочный тариф должен был работать только в случае оплаты поездки картой, потому что правильность транзакций в таком случае легче контролировать. Однако на время, когда в городе проводилась транспортная реформа, право бесплатной пересадки предоставили всем пассажирам.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/29572

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2021 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined