Часть осужденных по делу о пожаре в "Зимней вишне" смогут выйти на свободу досрочно

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Несколько человек из числа первых осужденных по уголовному делу о пожаре в кемеровском ТРЦ смогут освободиться раньше назначенного срока.

Как рассказал юрист из Кемерова, пожелавший остаться анонимным, часть осужденных, которых сегодня, 29 октября, приговорили к реальному заключению, могут выйти из колонии в ближайшее время. Все дело в том, что согласно УК РФ, на условно-досрочное освобождение могут рассчитывать те, кто проходил по "тяжким" статьям, предусматривающим до 10 лет лишения свободы.


В случае с первым уголовным делом о пожаре в "Зимней вишне" все фигуранты обвиняются именно по таким статьям. Они могут подать заявление об освобождении после отбывания половины назначенного судом срока. По словам юриста, при этом будет учитываться время, которое осужденные провели в СИЗО, пока шли расследование и судебное разбирательство.


В связи с этим эксперт отметил, что уже в ближайшее время на свободе могут оказаться Сергей Антюшин, который был охранником в ТРЦ, инженер противопожарной системы ТРЦ Александр Никитин и пожарный Сергей Генин. Однако при вынесении решения суд также будет учитывать и другие факторы, например, ходатайство руководства колонии, а также наличие нарушений во время отбывания наказания, передает VSE42.Ru.


Напомним, суд приговорил восемь фигурантов первого уголовного дела о пожаре в "Зимней вишне" к лишению свободы на срок от 5 до 14 лет.

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