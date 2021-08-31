Часть новокузнецких трамваев временно изменит схему движения

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Власти Новокузнецка предупредили горожан об изменениях в схеме маршрутов трамваев, которые произойдут из-за ремонта трамвайных путей.

Со вторника, 31 августа, по пятницу, 1 сентября, жители Новокузнецка столкнутся с изменением привычной схемы курсирования части городских трамваев.

— Для прокладки системы водоснабжения необходимо вскрытие верхнего строения пути и демонтаж кабельной сети трамвая, — сообщили в новокузнецком УТиС.

Так, ремонтные работы будут проходить в районе кольцевой развязки на улице Транспортной (пересечение Транспортная и Циолковского). Поэтому от остановки „Комсомольская площадка“ до остановки „Транспортная“ будет ограничено трамвайное движение.


В этой связи трамваи №№ 5, 6 и 8 будут ездить следующим образом:

  • Маршрут № 5 "КМК — Комсомольская площадка — Малоэтажка";
  • Маршрут № 6 "Собор Рождества Христова — НКАЗ — Комсомольская площадка — КМК";
  • Маршрут № 8 "Собор Рождества Христова — Малоэтажка — Комсомольская площадка — КМК".

В компании просят новокузнечан планировать свои поездки с учетом данной информации.

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