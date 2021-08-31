Часть новокузнецких трамваев временно изменит схему движения

Со вторника, 31 августа, по пятницу, 1 сентября, жители Новокузнецка столкнутся с изменением привычной схемы курсирования части городских трамваев.

— Для прокладки системы водоснабжения необходимо вскрытие верхнего строения пути и демонтаж кабельной сети трамвая, — сообщили в новокузнецком УТиС.

Так, ремонтные работы будут проходить в районе кольцевой развязки на улице Транспортной (пересечение Транспортная и Циолковского). Поэтому от остановки „Комсомольская площадка“ до остановки „Транспортная“ будет ограничено трамвайное движение.

В этой связи трамваи №№ 5, 6 и 8 будут ездить следующим образом:

Маршрут № 5 "КМК — Комсомольская площадка — Малоэтажка";

Маршрут № 6 "Собор Рождества Христова — НКАЗ — Комсомольская площадка — КМК";

Маршрут № 8 "Собор Рождества Христова — Малоэтажка — Комсомольская площадка — КМК".

В компании просят новокузнечан планировать свои поездки с учетом данной информации.