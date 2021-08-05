Часть новокузнечан на время лишится холодной воды

Обусловлены будущие отключения тем, что специалисты приступят к плановым ремонтным работам на магистральном водоводе, расположенном под Кузнецким мостом, уточнили в Instagram-аккаунте организации.

Из информации, представленной в сообщении, известно, что в период с 00:00 21 августа до 03:00 22 августа без холодной воды останутся жители Центрального, Куйбышевского и Кузнецкого районов. Отмечается, что холодная жидкость из кранов будет подаваться потребителям Центрального района и ближнего Куйбышево до 3 этажа включительно, в некоторых зданиях — до 4 этажа. Однако указанная жидкость в кранах останется у жителей левого берега Абы, включая потребителей с проспекта Строителей (частично) и улиц, прилегающих к нему: Белана, Ноградская, Филлипова, Пирогова, Фестивальная, ДОЗ.

В Куйбышевском районе же без холодного водоснабжения останутся потребители из дальнего Куйбышева, завокзального района, Соколухи, Точилина, Редакова и микрорайона Листвяги.

У жителей Кузнецкого района холодная жидкость начнет отсутствовать в домах от Советской площади до ДК «Алюминщик», до администрации района - ул. Ленина 38, до школы №100 - ул. Народная, 27 и в микрорайоне Фордштат.