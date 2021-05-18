Часть кузбасских поездов изменит маршруты

Три пригородных поезда, двигающихся по по участку Артышта – Красный Камень, изменят маршруты своего курсирования. Решение принято ввиду проведения ремонтных работ 19 мая на перегоне Трудармейская – Красный Камень.

Так, изменения коснутся поезда №6934 сообщением Артышта-1 – Новокузнецк, который начнет ездить по маршруту Красный Камень – Новокузнецк.

Состав №6936, следующий из Белова в Новокузнецк, поедет от станции Белово до станции Артышта-2 и от станции Красный Камень до станции Новокузнецк.

Поезд №6943 начнет курсировать из Новокузнецка в Белово от станции Новокузнецк до станции Красный Камень и от станции Артышта-2 до станции Белово. Как сообщает "Кузбасс-пригород", расписание рейсов при этом останется прежним.