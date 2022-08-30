Часть крупного ТЦ с дизайнерским ремонтом попала на продажу в Кемерове

На популярном сайте появилось объявление о продаже части ТЦ "Маяк" на проспекте Химиков в Кемерове. Площади в 613 м² расположены на втором этаже здания, находящегося в непосредственной близости от транспортного потока.

‒ Объект в отличном техническом состоянии. Капитальный ремонт выполнен в 2022 году, ‒ заявляет продавец.

В объявлении отмечается, что в здании установлены противопожарные сигнализации, получены сертификаты, имеется центральное отопление и канализация. В помещении был выполнен дизайнерский ремонт из качественных материалов, подчеркивает продавец.

Цена объекта составляет 32 000 000 рублей.