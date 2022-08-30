+7 (3842) 75-55-55
info@avoka.do

Часть крупного ТЦ с дизайнерским ремонтом попала на продажу в Кемерове

0
Фото:  

В столице Кузбасса продаются площади в известном торговом центре. Покупателю придется отдать за сделку 32 млн рублей.

На популярном сайте появилось объявление о продаже части ТЦ "Маяк" на проспекте Химиков в Кемерове. Площади в 613 м² расположены на втором этаже здания, находящегося в непосредственной близости от транспортного потока.

‒ Объект в отличном техническом состоянии. Капитальный ремонт выполнен в 2022 году, ‒ заявляет продавец.

В объявлении отмечается, что в здании установлены противопожарные сигнализации, получены сертификаты, имеется центральное отопление и канализация. В помещении был выполнен дизайнерский ремонт из качественных материалов, подчеркивает продавец.


Цена объекта составляет 32 000 000 рублей.

Фото: Avito.ru

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/39525

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2022 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined