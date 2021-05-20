Часть «коронавирусных» ограничений будет снята в дни проведения определенных мероприятий в Кузбассе

Как стало известно журналистам интернет-издания, в Кузбассе в качестве исключения с 20 мая по 19 июне будет проведен ряд мероприятий. Документ, подтверждающий их проведение в период действия некоторых ограничений из-за распространения COVID-19, вскоре будет опубликован сотрудниками регионального правительства.

Одно из разрешенных мероприятий, к примеру, прошло в четверг, 20 мая. В этот день в Кемерове торжественно открыли новый Ледовый дворец «Кузбасса». Еще одно пройдет 23 мая - в этот день будет открыт новый терминал в аэропорту областной столицы Кузбасса. С 4 по 6 июня в регионе пройдет Чемпионат России по смешанным единоборствам. В весь период, указанный выше, также будут проходить различные форумы и другие мероприятия.

Также в издании отмечают, что в документе сказано, что мероприятия проводятся в рамках празднования 300-летия Кузбасса.

Напомним, что ранее на нашем сайте публиковался фоторепортаж с торжественного открытия нового Ледового дворца в Кемерове.