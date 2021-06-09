Часть конструкции оторвалась от запущенного аттракциона в кузбасском городе

Об инциденте, произошедшем в парке Пушкина 25 мая, рассказал глава Юрги Алексей Фомин в Instagram. Градоначальник сообщил, что по факту сотрудники следкома организовали проверку.

Специалисты Гостехнадзора Кемеровской области провели осмотр объекта. Аттракцион «Веселые горки» освидетельствован ООО «ЭСЦ СОФТ». Соответствующее свидетельство действительно до 14 августа текущего года. Сейчас же конструкцию ремонтируют. Сотрудники ведомства вновь проведут проверку объекта перед его грядущим запуском.

Сотрудники местной администрации также отметили, что парк был арендован частной организацией на 49 лет. Она же и должна следить за арендуемой территории – соответствующая позиция представлена в договоре. Из-за того, что арендатор ненадлежащим образом исполняет свои обязанности, КУМИ обратились в суд с требованием о расторжении договора. Разберут спор в Арбитражном суде.