Часть конструкции оторвалась от запущенного аттракциона в кузбасском городе

0
Фото:  

Сиденье оборвалось на «Веселых горках» в Юрге в то время, когда на них катались горожане. Власти объявили о поисках очевидцев происшествия в местном парке.

Об инциденте, произошедшем в парке Пушкина 25 мая, рассказал глава Юрги Алексей Фомин в Instagram. Градоначальник сообщил, что по факту сотрудники следкома организовали проверку.


Специалисты Гостехнадзора Кемеровской области провели осмотр объекта. Аттракцион «Веселые горки» освидетельствован ООО «ЭСЦ СОФТ». Соответствующее свидетельство действительно до 14 августа текущего года. Сейчас же конструкцию ремонтируют. Сотрудники ведомства вновь проведут проверку объекта перед его грядущим запуском.


Сотрудники местной администрации также отметили, что парк был арендован частной организацией на 49 лет. Она же и должна следить за арендуемой территории – соответствующая позиция представлена в договоре. Из-за того, что арендатор ненадлежащим образом исполняет свои обязанности, КУМИ обратились в суд с требованием о расторжении договора. Разберут спор в Арбитражном суде.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/25889

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2021 ООО ГК "ВСЁ про ВСЁ"Кемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined