Часть кемеровского ТЦ попала на продажу почти за 30 млн рублей

На специализированном сайте появилось объявление о продаже отдельно стоящего здания площадью 749 кв.м, входящего в состав торгового центра "Маяк" на проспекте Химиков 41. Объект предлагается купить за 29,9 млн рублей.
По словам продавца, в здании на протяжении десяти лет находится один арендатор – караоке-бар, что делает его, по мнению владельца, инвестиционным и высоколиквидным.
– Центральная канализация, центральное отопление, энергосистема, водоснабжение от городской системы (холодная, горячая вода). В помещении выполнен дизайнерский ремонт из качественных материалов, – говорится в тексте.
Общая площадь здания составляет 7 767 кв.м.
Фото: Avito
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