Часть кемеровского ТРК попала на продажу почти за 30 млн рублей

На популярной интернет-площадке появилось объявление о продаже нежилого помещения в ТРК "Променад-1" на проспекте Ленина в Кемерове. Из данных на сайте следует, что площадь торговой площадки, расположенной на цокольном этаже, составляет 2 733 м2.

– Помимо центрального входа в ТРК, данное помещение обладает индивидуальной входной группой, расположенной со стороны паркинга, что позволяет вести деятельность независимо от графика работы комплекса, – отметил автор объявления.

Кроме того, помещение имеет отдельную зону для погрузки и разгрузки. Желающему приобрести площади придется отдать за сделку 28 000 000 рублей.