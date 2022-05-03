Часть кемеровского ТРК попала на продажу почти за 30 млн рублей

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Площади в торгово-развлекательном комплексе, находящемся в столице Кузбасса, предлагаются для покупки.

На популярной интернет-площадке появилось объявление о продаже нежилого помещения в ТРК "Променад-1" на проспекте Ленина в Кемерове. Из данных на сайте следует, что площадь торговой площадки, расположенной на цокольном этаже, составляет 2 733 м2.

– Помимо центрального входа в ТРК, данное помещение обладает индивидуальной входной группой, расположенной со стороны паркинга, что позволяет вести деятельность независимо от графика работы комплекса, – отметил автор объявления.

Кроме того, помещение имеет отдельную зону для погрузки и разгрузки. Желающему приобрести площади придется отдать за сделку 28 000 000 рублей.

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