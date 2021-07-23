Часть кемеровских автобусов начнет останавливаться на Кузбасском мосту

С понедельника, 26 июля, в кузбасской столице появится дополнительная остановка на Кузбасском мосту для городских экспрессов.

По информации УЕЗТУ, автобусы будут останавливаться на своих маршрутах чаще, поскольку об этом просили жители города.

Так, изменения коснутся маршрутов № 170э "железнодорожный вокзал – бульвар Кедровый", № 171э "д.п. "Комсомольский" – бульвар Кедровый" и № 172э "д.п. "Центральный" – бульвар Кедровый".

Узнать подробности и уточнить расписание можно в УЕЗТУ (на сайте или позвонив в диспетчерскую).